  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dehşete düşüren anlar! 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Dehşete düşüren anlar! 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 22:27:00 - 2024-02-04 22:32:31

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntısı, insanların panik hali ve bazı binaların yıkılması kentteki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ebar Sitesi'nin yıkılma anı kamera kayıtlarında

Şazibey Mahallesi Ali Sezai Bulvarı’ndaki 22 bloktan oluşan Ebrar Sitesi'nin bazı bloklarının yıkılma anı da görüntülerde yer alıyor.

Azerbaycan Bulvarı’ndaki yüksek katlı binaların yıkılma anı, depremin ilk saniyelerinde gökyüzüne ışık çıkması, kent merkezinin büyük bölümünün de aydınlanması dikkati çekerken sokağa çıkan vatandaşların artçı depremlere de yakalandıkları görülüyor.

Bir başka görüntüde ise Azerbaycan Bulvarı'ndaki marketten bir kişinin dışarı çıktığı sırada binanın yıkılması da bulunuyor.

Depremin merkez üssüydü! Herkesi korku sardı
Depremin merkez üssüydü! Herkesi korku sardı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Depremin merkez üssüydü! Herkesi korku sardı

İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin
İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin

Gündem

İşte depremzedelerin yeni yuvaları! 'Rantsal dönüşüm' diyen utanmazlara gelsin

Türkiye'de devlet seferber oldu!
Türkiye'de devlet seferber oldu!

Yaşam

Türkiye'de devlet seferber oldu!

İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik
İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik

Yaşam

İşte Hatay’da depremin simgesi zeytinlik

Depremde evi 2 oğluna mezar oldu, tedavilerle yaşama tutundu: "Daha dün gibi"
Depremde evi 2 oğluna mezar oldu, tedavilerle yaşama tutundu: "Daha dün gibi"

Yerel

Depremde evi 2 oğluna mezar oldu, tedavilerle yaşama tutundu: "Daha dün gibi"

İzmir'de deprem!
İzmir'de deprem!

Gündem

İzmir'de deprem!

Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...
Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Gündem

Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23