  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dehşete düştüler, gözlerine inanamadılar! Vallahi yazık
Gündem

Dehşete düştüler, gözlerine inanamadılar! Vallahi yazık

Bursa'da psikolojik sorunları olan baba, iki oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:24:00 -
Dehşete düştüler, gözlerine inanamadılar! Vallahi yazık

 

 

Bursa'da psikolojik sorunları olan baba, iki oğlunu bıçakladıktan sonra kendini astı. Baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

 

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan baba R.C.S. (42) biri 7 diğeri ise 3 yaşındaki oğlunu bıçakladıktan sonra evde bulduğu iple kendini astı.

İşten eve dönen anne A.S. (37) uzun süre zile bastıktan sonra kimsenin kapıyı açmamasından şüphelendi. Anne durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli bir durum olduğunu fark etmesinin ardından kapıyı kırarak eve girdi. Eve girdiklerinde anne ve ekipler içerideki manzarayı görünce gözlerine inanmadı.

Babanın bıçakladığı 7 yaşındaki oğlu A.S. hayatını kaybederken R.S. (3) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren anneyi aile yakınları ve komşuları sakinleştirdi.

Hayatını kaybeden baba ve 7 yaşındaki oğlu savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenlerinin tespit edilmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay