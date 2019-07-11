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Dehşet veren olay! İnternet üzerinden ölüm sipariş etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde internetten pompalı tüfek satın alan adam, eşini ve sevgilisi olduğu iddia ettiği adamı vurdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
Dehşet veren olay! İnternet üzerinden ölüm sipariş etti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fatih E. (32), eşi Elif E.'yi (24) pompalı tüfekle vurarak öldürdü, sevgilisi olduğunu iddia ettiği Uğur K.'yi (28) ise ağır yaraladı.

Çerkezköy'deki fabrikada çalışan Fatih E. iddiaya göre çocuğunun annesi Elif E.'yi kendisini aldattığından şüphelenerek takibe aldı. Eşinin cep telefonunu inceleyen Fatih E., Uğur K. ile sık sık telefonda görüşüp, mesajlaştığını tespit etti.

Fatih E., Uğur K. ile neden görüştüğünü sorduğu eşinden "Görüşmüyorum" yanıtını alınca cep telefonu mesajlarını gösterdi. Elif E.'nin, iddiaya göre, Uğur K. ile görüştüğünü itiraf etmesi üzerine Fatih E., internetten pompalı tüfek satın aldı.

Fatih E., daha sonra Uğur K.'yi telefonla arayarak, eşi ile neden görüştüğünü sorunca "Görüşmüyorum" yanıtı aldı. Bunun üzerine Fatih E., Uğur K.'ye buluşma teklifinde bulundu. Uğur K.'nin teklifi kabul etmesi üzerine Fatih E., eşini de yanına alarak, Kızıpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti.

Eşini başından vurdu

Piknik alanında Fatih E., Elif E. ve Uğur K. arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Fatih E., otomobilden aldığı pompalı tüfeği çıkarıp, Uğur K.'ye doğru ateş açtı. Bu sırada araya giren Elif E., başından vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uğur K. ise kaçmaya çalışırken, Fatih E.'nin ateş etmesi sonucu sırtından vurularak, yaralandı. Fatih E., olay sonrası ağabeyini arayarak, yaşananları anlattı ve jandarmaya gidip, teslim oldu. Yaralı olarak kaçan Uğur K. de haber verdiği sağlık ekibinin gelmesiyle ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Çerkezköy Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Fatih E., adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:59
  1. Tekirdağ
  2. Çerkezköy ilçesi
  3. cinayet
  4. koca dehşeti
  5. karısını öldürdü
  6. aldatma şüphesi
  7. pompalı tüfek dehşeti

YORUM YAZ

  • Necati AtatürkNecati Atatürk34 dk önce
    Helal olsun adama, aldatmanın sonu bu olmalı!

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