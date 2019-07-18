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Dehşet veren olay! Döverek bu hale getirdiler

Kuşadası'nda 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl, arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
Dehşet veren olay! Döverek bu hale getirdiler

Ahmet Bingöl arkadaşlarıyla birlikte 12 Temmuz Cuma günü Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen gençlik festivaline katıldı. Saat 06.00 sıralarında ise 4 arkadaşı ile birlikte Davutlar Plajı'na geçerek, oturmaya başladı. İddiaya göre yanlarına 2 özel güvenlik görevlisi geldi

Güvenlik görevlileri, gençlere alkol alıp almadıklarını sordu. Ahmet Bingöl ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay yerine, başka güvenlik görevlileri de geldi. Bingöl'ün iddiasına göre güvenlik görevlileri, Bingöl'ü biraz ileriye götürerek, darbetti.

Olaydan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Bingöl, darp raporu aldı. Davutlar Polis Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu.

Bingöl'ü darbettiği iddia edilen 3 güvenlik görevlisinin polis tarafından ifadeleri alındı. Ahmet Bingöl, kendisini darbedenlerin cezalandırılmasını isterken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:48
  1. Aydın
  2. Kuşadası
  3. Kuşadası Efes Kongre Merkezi
  4. Davutlar plajı
  5. darp iddiası
  6. Güvenlik görevlileri
  7. Ahmet B
  8. Ahmet Bingöl

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