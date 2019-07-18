Dehşet veren olay! Döverek bu hale getirdiler Kuşadası'nda 10-14 Temmuz arasında düzenlenen gençlik festivaline katılan Ahmet Bingöl, arkadaşlarıyla sahilde otururken yanlarına gelen güvenlik görevlileri tarafından darbedildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Ahmet Bingöl arkadaşlarıyla birlikte 12 Temmuz Cuma günü Aydın Kuşadası'nda gerçekleşen gençlik festivaline katıldı. Saat 06.00 sıralarında ise 4 arkadaşı ile birlikte Davutlar Plajı'na geçerek, oturmaya başladı. İddiaya göre yanlarına 2 özel güvenlik görevlisi geldi Güvenlik görevlileri, gençlere alkol alıp almadıklarını sordu. Ahmet Bingöl ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Olay yerine, başka güvenlik görevlileri de geldi. Bingöl'ün iddiasına göre güvenlik görevlileri, Bingöl'ü biraz ileriye götürerek, darbetti. Olaydan sonra Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi olan Bingöl, darp raporu aldı. Davutlar Polis Amirliği'ne giderek, şikayetçi oldu. Bingöl'ü darbettiği iddia edilen 3 güvenlik görevlisinin polis tarafından ifadeleri alındı. Ahmet Bingöl, kendisini darbedenlerin cezalandırılmasını isterken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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