Dehşet veren görüntü! Parkta bu halde bulundu
Rize'nin Ardeşen ilçesinde bu sabah başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.18 Şubat 2019 Pazartesi 16:17
Rize'nin Ardeşen ilçesi Merkez Mahallesi, Eski Park mevkiinde Y.K'ya ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu.
Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar tarafından Ardeşen'in Merkez Mahallesi'nde yerde yatan bir erkek cesedi olduğu fark edilerek polise haber verildi. Cesedin Y.K isimli Ardeşen'li bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta bir güvenlik önlemi alırken kafasından vurulduğu tespit edilen Y.K'nın cesedi 112 Acil Ekipleri ve Savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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