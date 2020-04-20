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Yerel

Dehşet saçtı! Kardeşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

Zonguldak Çaycuma'da Kenan Topçu isimli vatandaş arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi İnam Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu’yu silahla öldürürken, yengesini de yaraladı.

2020-04-20 15:51:00 -
Dehşet saçtı! Kardeşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı

Olay, saat 13.30 sıralarında Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir süredir aralarında husumet olan Kenan Topçu ile kardeşi İnam Topçu tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Kenan Topçu, kardeşi İnam Topçu, yengesi Pakize Topçu ve yeğeni Muhammet Topçu'ya silahla ateş etti.

İnam Topçu olay yerinde hayatını kaybederken, durumları ağır olan eşi ve oğlu ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Topçu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Kenan Topçu gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yorumlar

kehanet

doğru düzgün suçun cezası ve caydırıcılığı kalmadı.
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Avrupa battı

Avrupa batıyormuş.
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