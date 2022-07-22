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Dünya Dehşet kamerada! Savaştan kaçan küçük çocuğa maymun saldırdı
Dünya

Dehşet kamerada! Savaştan kaçan küçük çocuğa maymun saldırdı

Rusya’nın başkenti Moskova’da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:18:00 - 2022-07-22 16:55:35

Rusya’nın başkenti Moskova’da evin önünde oynayan Ukraynalı küçük kıza hayvanat bahçesinden kaçan bir maymun saldırdı. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hayvanat bahçesinden kaçan maymun, savaştan kaçan Ukraynalı ailenin yaşadığı evin önüne geldi. Çocukların oynadığı merdivene çıkan maymun, Paulina adındaki küçük kıza saldırdı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maymunun gelmesiyle diğer çocukların kaçtığı, maymunun darbelerinden kaçmaya çalışan çaresiz çocuğun yardımına annesi ve babasının koştuğu görüldü. Annesi çocuğunu kucağına alarak maymundan kurtarırken, ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren kız çocuğunun kollarında ve bacaklarında derin yaralar açıldığı, kan kaybı yaşadığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ukraynalı ailenin, Şubat ayında savaşın başlamasıyla ülkeden ayrıldığı, Moskova’daki bir arkadaşlarının evinde kaldığı öğrenildi.

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