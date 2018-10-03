Dehşet dakikaları yaşatan sürücü tutuklandı!

Bakırköy’de bir kadını darp ettikten sonra kendisine tepki gösteren vatandaşların üzerine otomobilini sürerek yaralanmalarına sebep olan Görkem Sertaç Göçmen adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyeye elleri kelepçeli olarak getirildi. Sorgusunun ardından tutuklandı.

'İLK SUÇU DEĞİL'

Hakim anne ile savcı babanın oğlu olan Görkem Sertaç Göçmen geçen yıl da Ataköy'de 9 katlı hakim ve savcı lojmanın 7. katından ateş açarak 2 kişinin yaralanmasına neden olmuş.