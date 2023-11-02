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Yerel Dehşet! Çöpte poşete sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu
Yerel

Dehşet! Çöpte poşete sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:57:00 - 2023-11-02 21:21:25

Kastamonu’da çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılmış vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar, çöp atmak istedikleri sırada konteynırın yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 saat önce dünyaya geldiği tespit edildi

 

Sağlık ekipleri, çöp poşetine sarılı bebeğe ilk müdahalede bulunarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay Yeri İnceleme ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu ve yaklaşık 1 saat önce dünyaya geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Meşhur diziler sayesinde, artık gayri meşru birliktelikler tavan yapıyor. Gizli yapılan birleşmeler sonucunda aşikar ortaya çıkan nesebi sahih olmayan çocuklar, insanlıktan nasibini almamışlar tarafından işte böyle bebekler çöpe atılıyorlar. Eskiden en azından o bebeler yaşasın diye cami avlusuna bırakılırdı.
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