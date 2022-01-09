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Yaşam Dehşet! Babasının darbettiği çocuk intihara kalkıştı
Yaşam

Dehşet! Babasının darbettiği çocuk intihara kalkıştı

İstanbul Sultangazi'de babasının darbettiği 15 yaşındaki çocuk, evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Kız çocuğu ağır yaralanırken baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:16:00 -
Dehşet! Babasının darbettiği çocuk intihara kalkıştı

Sultangazi’de babasından dayak yiyen 15 yaşındaki çocuk, 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kız vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, baba tutuklandı.

Darbettiği kızının boğazını sıktı

Olay, önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül Ş. ile babası H.Ş. arasında gece saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba H.Ş., darbettiği kızı Ayşegül Ş.’nin boğazını sıkmaya başladı. Bunun üzerine Ayşegül Ş., 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı.

Asfalt zemine düştü

Atlayan kız park halindeki bir otomobilin üzerine ve ardından asfalt zemine düştü. Çocuğun annesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, caddede bulunan vatandaşlar yardımına koştu. Ağır yaralanan kız, çevredeki vatandaşlar tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde belinde kırıklar olduğu belirlenen kız, Sarıyer’deki başka bir hastaneye sevk edildi.

Tutuklanan baba cezevine gönderildi

 

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan baba H.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan baba cezaevine gönderildi.

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