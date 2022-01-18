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Yaşam Dehşet anları! Hamile hemşirenin darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Yaşam

Dehşet anları! Hamile hemşirenin darbedildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Başakşehir'de hasta yakınları tarafından hamile bir hemşirenin darp edildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 21:21:00 - 2022-01-18 21:30:39

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile hemşirenin darp edildiği anlarda yaşanan arbedeye ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden 4 şüpheli serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine baba Hüseyin K. ile oğlu Rıdvan K. tekrar yakalanmıştı. Gözaltına alınan Rıdvan K. ve Hüseyin K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Darp görüntüleri ortaya çıktı

Savcılıkça tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Rıdvan K. ve Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hastanede hemşirenin darp edildiği o anlardaki arbedeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Şüpheliler yakalandı

Başakşehir’deki bir devlet hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D.’yi darbeden şüpheliler yakalandı. Olaya karıştıkları iddia edilen şüphelilerden Rıdvan K. ve Hüseyin K. adliyeye sevk edilirken, Aycan K. ile Nurcan K.’nın salıverildiği öğrenildi.

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