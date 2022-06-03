  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dehşet anlar saniye saniye kaydedildi! 3 kişiyi vurdu
Gündem

Dehşet anlar saniye saniye kaydedildi! 3 kişiyi vurdu

Ankara Beypazarı'nda Ahmet T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 11:57:00 -

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi.

Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay