Değiştirmek için kolları sıvadı! İşte Elon Musk'ın Twitter'a getireceği 4 yenilik

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğruladı. Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için planlarından bahsetmeye başladı.

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformu herkesin tartışabileceği ve sansür veya engelleme riski olmadan bir şeyler söyleyebileceği bir mecraya dönüştürmek istiyor.

"Çalışmayı dört gözle bekliyorum"

Musk daha önce yaptığı açıklamada, "İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var, şirketle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Peki Elon Musk'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor ve bundan sonra Twitter'da nasıl değişikler görebiliriz? Gelin Elon Musk'ın değiştirmek istediği 4 şeye yakından bakalım.

Twitter'da serbestçe konuşma

Twitter'da herhangi bir sansür olmadan özgürce konuşmak, Elon Musk'ın nihai hedefi. Musk, herkesin Twitter'da sansüre veya engellemeye maruz kalmadan söylemek istediklerini söyleyebilmesi gerektiğine inanıyor.

Son 10 yılda dünya, sosyal medyada zaten çok fazla ifade özgürlüğü olduğunu ve insanların yanlış bilgi, nefret ve suistimal yaymasına izin verdiğini gördü. Bu nedenle, Musk'ın ifade özgürlüğünü nasıl dengeleyeceğini görmek ilginç olacak.

Botların sonu geliyor

Twitter'ın milyonlarca bot hesaba sahip olduğu bilinen bir gerçek. Musk, onları tanımlamak için gelişmiş yapay tekniklerini kullanarak bu botlardan kurtulabileceğine inanıyor.

Ancak asıl zorluk, gerçek botlar ile bot gibi davranan Twitter kullanıcıları arasında ayrım yapmak olacak. Örneğin, birçok Twitter kullanıcısı diğer kullanıcılardan gelen tweetleri kopyala yapıştır yapıyor ve bot hesap gibi davranabiliyor.

Musk'ın bu tür kullanıcıları tanımlaması ve onları botlarla birlikte temizlememesi zor olabilir.

Herkese mavi tik

Şu anda Twitter'da mavi tik alabilmek için Twitter'ın bazı şartlarını karşılamanız gerekiyor.

Musk, bottan kurtulmanın yanı sıra, Twitter'ın tüm insan kullanıcılarının kimliğini doğrulamayı da planlıyor. Musk planını gerçekleştirebilirse, Twitter'da kimliğini doğrulayan herkes mavi tike sahip olabilecek.

Açık kaynak algoritmaları

Son olarak Elon Musk şeffaflığa odaklanmayı planlıyor. SpaceX CEO'su, Twitter'ın günümüzde yaşamın önemli bir parçası olduğuna ve kullanıcılarının oluşturduğu içeriği nasıl ele aldığı konusunda şeffaf olması gerektiğine inanıyor.

Başka bir deyişle Musk, Twitter'ın farklı tweet'leri bir anda nasıl sıraladığını, içeriği diğer kullanıcılara nasıl dağıttığını, bazı tweet'lerin nasıl milyonlarca kişiye yayıldığını herkesin bilmesini istiyor.

Musk, tüm bunları kapsayan Twitter algoritma kodlarının herkese açık hale gelmesini istese de bunu gerçekten yapıp yapmayacağını zaman gösterecek.