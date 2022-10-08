"Değiştiremezsin" diye yola çıkan Saadet partisi milletvekili adayı Furkan Kamalak partisini bile değiştirdi!

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Dezenformasyon Yasası'nı "sansür" söylemi ile hedef alan muhalefet, henüz iktidarda bile değilken, "sansür" için birbiri ile yarışıyor.

Akit Gazetesi Yazarı Halil Kışlacık'ın yazısı sebebi ile mahkemeye koşan, henüz istinaf süreci tamamlanmadan hukuku ayaklar altına alarak haciz uygulatan Mustafa Kamalak'ın oğlu Furkan Kamalak, bugün Twitter hesabından paylaşımda bulunarak seviyesini daha da dibe indirdi. Kamalak, "Mahkemeden kazandığım 7973 TL paramı verin, mağdurum!" deyip, mesajına gülme ikonu ekledi.

"Değiştiremezsin" diye yola çıkan Furkan Kamalak kimdir?

Furkan Kamalak babası Mustafa Kamalak'ın kontenjanından Saadet Partisi Milletvekili adayı olurken, "Değiştiremezsin" sloganı ile yola çıkmıştı.

Kamalak sloganının tanıtımını yaptığı videoda, "Üniversiteye gidip hayatını değiştirmek istersin, değiştiremezsin. Çünkü üniversitede hoca bulamazsın.", "İşini değiştirmek istersin, referans isterler, zor bela bulursun. Bu FETÖ'cü derler, değiştiremezsin.", "Evini değiştirmek istersin, değiştiremezsin. Çünkü evin para etmez, yenisine senin paran yetmez." gibi temelsiz söylemlerle iktidarı hedef almıştı.

"Değiştiremezsin." sloganı ile yola çıkan Furkan Kamalak, partisini bile değiştirerek İP'e katıldı. Kamalak, babasının kontenjanı ile İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor.