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Gündem Değişimciler 85’lik Sav’a umut bağladı
Gündem

Değişimciler 85’lik Sav’a umut bağladı

Yeniakit Publisher
2023-10-31 12:26:00 -
Değişimciler 85’lik Sav’a umut bağladı

CHP’de iç savaş devam ediyor. Kılıçdaroğlu’na başkaldıran sözde değişimciler, 85 yaşındaki Önder Sav’dan medet umuyor.

 HABER MERKEZİ 

CHP’de iç savaş devam ediyor. Kılıçdaroğlu’na başkaldıran sözde değişimciler, 85 yaşındaki Önder Sav’dan medet umuyor. Sav’ın İmamoğlu tarafından yönetilip yönlendirilen Özgür Özel için kulis yaptığı öğrenildi.

Bir zamanlar Kılıçdaroğlu’nun önünü açan Sav’ın şimdi de Özel’in desteklenmesi için delegeler bazında görüşmeler yaptığı aktarıldı. Sav’ın delegeleri tek tek arayarak Kılıçdaroğlu’yla ilerleme kat edilemeyeceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

Bu arada 2011’den beri Kılıçdaroğlu’nun yakınında olup İmamoğlu’nun talimatlarını yerine getirmeye başlayan Özel’in delegelere gönderdiği mektupta, “CHP’yi en iyi şekilde yöneteceğimize ve iktidarı kuracağımıza söz veriyorum” ifadesini kullanması güldürdü.

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