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Değişim ekonomiyle taçlansın

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem,yeni yönetim sistemini bir devrim olarak niteleyerek, “Bu devrim ekonomiyle taçlandırılmalıdır” dedi.Ertem, enflasyon ve işsizlik gibi temel yapısal sorunları hızla çözecek kapsamlı bir reform programının büyüme ve kalkınma yolunda ilk başlangıç taşları olarak gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:00
Değişim ekonomiyle taçlansın

Türkiye ekonomisinin bundan sonraki yol haritası için ortada sayısız belge, üretilmiş metin olduğunu ifade eden Ertem, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ekonomisinin, önümüzdeki beş yıl için, yolu bellidir. Para ve Maliye Politikası setleri ve amaçları bellidir. Esasında başkanlık sistemine geçmeden çok önce yeni dönemin adımları da atılmaya başlanmıştı. Banka sistemimizi güçlendiren ve mali derinliği sağlayan adımlar seçimlerden çok önce geldi. Kredi Garanti Sistemi, Alacak Sigortası ve KOBİ’lerin değerlenmesi adımları, son yılların en ciddi reformlarıydı.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:00
  1. Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı
  2. Cemil Ertem

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