Değişim Dinamikleri'nin 30. Geleneksel İftar Programı gerçekleşti

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayı önemli buluşmalara vesile oluyor. Türkiye’de ekonominin bel kemiğini oluşturan işletme ve müteşebbislere yönetim, eğitim ve insan kaynakları danışmanlığı veren öncü kuruluşlardan biri olan Değişim Dinamikleri, kurulduğu günden beri geleneksel olarak düzenlediği iftar programıyla, siyaset, medya, iş ve STK dünyasının önemli isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Bu yıl 30’uncusu düzenlenen programa farklı sektörlerden yaklaşık 100 ayrı kurum ve kuruluştan, müteşebbisler, üst düzey yöneticiler, oda ve dernek yöneticileri ile akademisyenler, medya mensupları ve uzman / danışmanlardan oluşan yaklaşık 200 kişi katılım sağladı. Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonunda gerçekleşen anlamlı iftar, uzmanların sunumları ve gündeme dair konuşmalar ile verimli bir iş ve sohbet toplantısına dönüştü.

GÜVEN KONTROLE MÂNİ DEĞİLDİR

DD Genel Müdürü Ahmet Nedim Erdemir açılış konuşmasında “Kurumsal Yönetimde Güven” konusuna değindi. Erdemir, “Güven kontrole mâni değildir kavramını yanlış yorumladığımızı düşünüyorum. Cümlenin akışından da anlaşılacağı üzere güven önce geliyor, sonra kontrol geliyor ancak biz genelde bu cümleyi güvensiz ortamların mottosu olarak kullanıyoruz. Cümleye bir virgül ile, kontrol de güvene mâni olmamalıdır diye eklemek istiyorum. Araştırmalar gösteriyor ki güven ikliminde çalışanlar daha mutlu, yenilikçi ve performanslı olabiliyorlar. Ardından şu sözleri ekledi. Güven ve yetkilendirme olmadan kurumsallaşma yolculuğu çok yavaş ilerler. Güvenin olmadığı ortamda orta kademe yönetici yetişmesi çok zordur” şeklinde konuştu.

“DUA, GAYRET VE VİZYON”

DD Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Betül TOPÇU da Genel Müdür Erdemir’i tamamlayıcı nitelikteki selamlama konuşmasında; güvenin aidiyet üzerine etkisi ve insanın kendini güvende hissettiğinde olumlu karşılık verme üzerine motivasyon oluşturduğu noktasındaki paylaşımlarını eklerken programda kapanış konuşmasını gerçekleştiren DD Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir ise “Söz alan konuşmacıların DD ile ilgili iyi dileklerine teşekkür ederim. “Dua, Gayret ve Vizyon” kavramlarına değindi ve bu kavramların iç içe olduğunun altını çizdi. Bu üç kavramın bir araya geldiği zaman, Allah’ın izniyle, kişinin çabalarının karşılık bulmamasının zor olduğunu belirtti” ifadelerini kullandı.

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KISA SUNUMLARLA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Hoş sohbetlerin yapıldığı, gündeme dair fikirlerin münakaşa edildiği iftar programında alanında uzman isimler kısa sunum gerçekleştirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Resul Aydemir ise “Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Gelişmeler” konulu konuşmasında; çerisinde bulunduğumuz dönemi resmedebilecek en iyi kavram “Permanent Crisis”, yani “Sürekli Kriz” diye başlayan konuşmasında, “İmparatorluklar dışsal tehdit değil ekonomi yüzünden çöküş yaşıyorlar. Dengeye dikkat edilmesi gerekiyor. Ekonomiye de uyarlamamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz süreç sürekli krizlerin olabileceği bir dönem, ekstrem olayların sıklığının arttığı bir dönem” olduğuna yönelik görüşlerini vurguladı. DD uzman-danışmanlarından Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Göksel YÜCEL ise “Enflasyon Muhasebesi” hakkında kritik konulara değindi; Enflasyon muhasebesi konusunda ciddi belirsizlikler var. 2024 yılının karı bu ayın sonunda vergilendirilmeye başlayacak. Rakamlarınız enflasyona göre düzenlenince kar artacak mı azalacak mı, araştırın. İş adamı arkadaşlar, mali müşavir dostlarımıza şunu sorsunlar ve bu konuyu irdelesinler: “Enflasyona göre tablolar düzeltince ne oldu, düzeltmesek ne olurdu?