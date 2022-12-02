Değişim Dinamikleri’nden Akit Medya’ya ziyaret
Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli bir misafirini ağırladı.
HABER MERKEZİ
Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi Kurucusu ve Yönetim Danışmanı Süleyman Erdemir, medya grubumuza nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptı. Karahasanoğlu samimi ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmenin ardından Akit TV’de canlı olarak yayınlanan İş ve Ekonomi Programına konuk olan Erdemir, güncel ekonomik meseleler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Mesleğinin detaylarını ve tecrübelerini aktaran Erdemir, ticari kurumlara gelecek planlamaları hakkında tüyolar verdi.