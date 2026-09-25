Değişiklik yapıldı! TFF’den flaş Türkiye Kupası kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final karşılaşmalarının tarihlerini değiştirdi.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde düzenlenecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle Türkiye Kupası çeyrek final maçları 9, 10 ve 11 Şubat 2027’ye alındı. Tarih değişikliğinin, İstanbul takımlarının çeyrek finalde yer alma ihtimali ile iki organizasyon kapsamında güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, 3 ve 4 Şubat 2027 tarihlerinde oynanması planlanan çeyrek final müsabakalarının tarihlerinde değişikliğe gidilmiştir. Çeyrek final karşılaşmaları, 2-6 Şubat 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek İspanya Süper Kupa organizasyonu nedeniyle 9, 10 ve 11 Şubat 2027 tarihlerine alınmıştır. Söz konusu tarih değişikliği, İstanbul takımlarının Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yer alma ihtimali ve her iki organizasyon kapsamında gerekli güvenlik tedbirlerinin eksiksiz şekilde alınabilmesi amacıyla yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.