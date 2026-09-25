  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki Katil Netanyahu'danCumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler! Soykırımcı başbakan hezeyanlarını kustu! Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz! Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme!
Dünya Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ülkemizin yüzde 20’si hala Rus işgalinde
Dünya

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ülkemizin yüzde 20’si hala Rus işgalinde

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Ülkemizin yüzde 20’si hala Rus işgalinde

BM’de konuşan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülke topraklarının yüzde 20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu belirterek, "Yüz binlerce vatandaşımız hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve evlerine geri dönemiyor." dedi.

Başbakan Kobakhidze, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti.

Gürcistan'ın yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Kobakhidze, "Ülkemizin topraklarının yüzde 20'si hala Rusya Federasyonu'nun işgali altında. Yüz binlerce vatandaşımız ise hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda ve evlerine dönemiyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde yaşayan halklara hitaben Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar boyunca tek bir vatanımız ve bizi bir arada tutan ortak bir tarihimiz var. Bugün çizilen ayrım çizgileri ne bu tarihi silebilir ne de çocuklarımızın geleceğini belirleyebilir. İnanıyoruz ki Gürcistan'ın barış ve ekonomik kalkınmasıyla elde edilen kazanımlar, yapay olarak çizilmiş ayrılık çizgileriyle engellenmemeli. İşgal altındaki tarihi bölgelerimizde yaşayan ve her zaman ortak geleceğimizin ayrılmaz bir parçası olan insanlar da bu kazanımlardan yararlanabilmelidir."

- "Gürcistan, Güney Kafkasya ve Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır"

Kobakhidze, Gürcistan'ın stratejik konuma sahip olduğunu dile getirerek, "Gürcistan, Güney Kafkasya ve Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçasıdır ve bu da Orta Asya ile Avrupa'yı daha da birbirine bağlamak için elverişli bir konumda olmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ettiklerini vurgulayan Kobakhidze, "Bugün, daha barışçıl ve birbirine bağlı bir bölge inşa etme yolunda yeni bir sayfa açmak için gerçek bir fırsat görüyoruz. Bu sayfa, daha iyi bir gelecek yaratma konusundaki ortak özlemimizi yansıtmalı. Bu işbirliği ruhu, bölge için somut ekonomik fırsatlara da dönüşmelidir." diye konuştu.

Güney Kafkasya bölgesinde barışın öneminin altını çizen Kobakhidze, "Güney Kafkasya'nın geleceğinin geçmişte çizilen ayrım çizgileriyle belirlenmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Dünya genelinde yaşanan güvenlik sorunlarına da değinen Kobakhidze, "Kalıcı bir barış güç kullanarak elde edilemez. Diyalog, anlayış ve karşılıklı saygıya dayanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, Gürcistan'ın ekonomik kalkınmasının etkili şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olarak, hem yerli hem de yabancı işletmelerin gelişimini destekleyen, yenilik odaklı ve iş dostu bir ortam yaratmak için aktif olarak çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor
ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor

Dünya

ABD ve Batı’nın ambargolarını kutuplardan deliyor! Rusya nükleer buzkıran ile ticaret yolu açıyor

Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu
Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu

Dünya

Rusya’ya ortak ateşkes çağrısı: Karadeniz ve tahıl ihracatı vurgusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23