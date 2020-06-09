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Yerel

Değirmendere Sahili’ndeki havuz yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde içerisinde Atatürk büstünün de bulunduğu havuz yenilendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:27:52 -
Değirmendere Sahili’ndeki havuz yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde içerisinde Atatürk büstünün de bulunduğu havuz yenilendi.


Kocaeli’nin birçok noktasına park ve yeşil alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanlar içerisindeki sosyal donatıların da onarımlarını da yapıyor. Gölcük İlçesi Değirmendere Sahili’ndeki Atatürk büstünün bulunduğu süs havuzu da baştan aşağıya yenilendi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan yenileme çalışması kapsamında havuzun eskiyen ve su kaçıran fayansları sökülerek yenilendi.


Havuzun mekanik, elektrik tesisatı ve elektrik panosu yenilenerek değiştirildi. Ayrıca dekoratif süs perdesi konstrüksiyon yapı yenilenerek cam üzerinden su akıtılacak hale getirildi. Bölge sakinleri süs havuzunun yenilenmesi nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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