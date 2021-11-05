‘Değerli Öğretmenim’ sürüyor

Anadolu Vakfı’nın ‘Değerli Öğretmenim Programı’nda yeni bir aşamaya geçildi. Kasım eğitimlerine start verildi. Tüm öğretmenlerin ve idarecilerin yararlanabilecekleri programdan 56 ilde öğrenim gören öğrenciler de faydalanabilecek.

Öğrencilerle bir araya gelinecek

‘Değerli Öğretmenim’ çerçevesinde önceki gün ‘Erasmus KA1 KA2’ eğitimleriyle öğretmenler ve idarecilerle buluşuldu.

5 oturumdan oluşan eğitimler 5 Kasım’a kadar sürecek. Seminer programı kapsamında 8 Kasım’da ‘Sosyal Girişimcilik’, 10 Kasım’da ‘Duygusal Esneklik ve Direnç’, 11 Kasım’da ‘Öğrenci Koçluğu’, 18 Kasım’da ‘Dijitalleşen Dünyada Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve İletişim’, 22 Kasım’da ‘Eğitimde Yaratıcılık ve Oyun Tasarımı’, 24 Kasım’da ‘Zihin Haritası Teknikleri’, 25 Kasım’da ‘Kuşağını Anlamak ve Yönetmek’ eğitimleri verilecek. 15 Kasım’da ‘İnovasyon ve Yeni Nesil Girişimcilik – Start-Up Eğitimi’yle hem 11’inci hem de 12’nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelinecek.

Becerilerin ve yetkinliklerin artırılması amaçlanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan ‘Değerli Öğretmenim’, gelecek nesillere dokunmayı ve Türkiye’nin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçlıyor. Eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra okul idarecileri de katılıyor. 2013 yılından bu yana 170 binden fazla eğitimciye ulaşan programla öğretmenlerin bilgilerini, becerilerini ve yetkinliklerini artırmak hedefleniyor.

3 Modülden oluşuyor

Anadolu Vakfı’nın programı ‘Değerli Öğretmenim’ Kendini Geliştir’, ‘İşini Geliştir’ ve ‘Öğrencini Geliştir’ olarak üç ayrı modülden oluşuyor. ‘Kendini Geliştir’ modülünde iletişim dilinin ve şeklinin yeniden tasarlanmasına destek olunuyor.

Olaylara dışarıdan bakma, motivasyon, dayanıklılık, esneklik, ikna etme, stres yönetimi, etkin iletişim becerilerini artırmaya yönelik yaklaşımlara yer veriliyor.

‘İşini Geliştir’ modülünde değişen dünya koşullarına adapte olmaya katkıda bulunmak hedefleniyor.

‘Öğrencilerini Geliştir’ modülünde dijitalleşen dünyada farklı bakış açılarıyla düşünmenin yöntemleri anlatılıyor.

Zoom üzerinden ders

Öğrencilere koçluk yapma, geri bildirim verme, takım olma, sürdürebilirlik ve çeşitlilik gibi konularda eğitimler veriliyor. ‘Değerli Öğretmenim’ projesi dahilinde eğitimler, Zoom uygulaması üzerinden devam ediyor.