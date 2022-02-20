Geçen yıl uygulamaya konular ve yaklaşık 200 bin konutu kapsayan değerli konut vergisi beyanname süresinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Değerli konut vergisi son ödeme tarihi 2022

Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. 2021 yılında 5 milyon 227 bin lira olarak belirlenen rakam 2022'de 6 milyon 173 bin olarak açıklandı. Söz konusu tutar değerinde konuta sahip olanlar ise 'değerli konut vergisi' ödemek zorunda. Değerli konut vergisi her yıl şubat ve ağustos ayı içerisinde ödenmek durumunda. 2022 yılının ilk değerli konut vergisi için beyanname süresi 28 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Değerli konut vergisi nedir?

Değerli Konut Vergisi konut olarak sahip olunan yıl için belli bir miktarı aşan değerdeki taşınmaz üzerinden alınan artan oranlı bir vergidir.