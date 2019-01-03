Değerli kağıt bedelleri açıklandı! İşte 2019'un ehliyet, kimlik ve pasaport fiyatları
Değerli kağıt bedelleri 1 Ocak 2019 itibariyle değişti. Buna göre yeni yılda ehliyet alanlar 166, pasaport çıkartanlar 133,5, kimliğini yenileyenler 22,5 lira ödeyecek03 Ocak 2019 Perşembe 15:41
Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.
Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi 148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.
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