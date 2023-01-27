Değeri dudak uçuklattı! Ronaldo'ya kulübünden öyle bir hediye verildi ki... Yok artık!
Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'ya kulübünden jest geldi. Ronaldo'ya saat hediye edilirken, hediyenin miktarı futbolseverleri şaşırttı.
Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo'ya kulübünden jest geldi. Ronaldo'ya saat hediye edilirken, hediyenin miktarı futbolseverleri şaşırttı.
Cristiano Ronaldo'ya hediye edilen saatin değeri dudak uçuklattı!
Suudi Arabistan'a transfer olan ve yıllık 200 milyon euro kazanacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'ya kulübü Al-Nassr'dan özel bir hediye verildi.
Al-Nassr, Ronaldo'ya transfer sürecinde 630 bin pound değerinde saat hediye etti.
Suudi Arabistan bayrağından ilham alan ve yeşil renkte tasarlanan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki Jacob & Co markasına ait saat sosyal medyada gündem oldu.
37 yaşındaki Ronaldo'ya özel üretilen ve beyaz altından oluşan saatte 389 adet nadir bulunan değerli taş da bulunuyor.