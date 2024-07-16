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Gündem Değdi mi? Gürültü kavgasında 17 yaşındaki genç öldü
Gündem

Değdi mi? Gürültü kavgasında 17 yaşındaki genç öldü

Yeniakit Publisher
2024-07-16 22:44:00 - 2024-07-16 23:16:17
Değdi mi? Gürültü kavgasında 17 yaşındaki genç öldü

Uşak'ta "gürültü yapma" sebebiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak’ta bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Enes Sarı (17), Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınlarında bir binada yaşayan Ş.U. (23) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın Ş.U. ile Enes Sarı arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.U. Sarı’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

112 Sağlık ekiplerince Enes Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.


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Polis ekiplerince şüpheli Ş.U. ve Enes Sarı’nın yanında bulunan Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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