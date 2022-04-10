Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar yaşadıkları şehirlerin camilerini daha sık araştırıyor. Peki, Defterdar Camii’ne nasıl gidilir?

Defterdar Camii nerede? Defterdar Camii nasıl gidilir?

İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Defterdar Camii 1542 yılında inşa edildi. Defterdar Nazlı Mahmut Efendi tarafından yaptırılmış olan caminin mimarı ise Mimar Sinan'dır. Mektebi, medresesi ve çeşmesi de aynı yılda yapılmış, fakat mektep ve medrese zamanımıza gelmemiştir. Çeşmesi giriş kapısının sağındadır. Mahmud Çelebi’nin 1546’daki vefatından sonra, caminin kıble tarafına onun için kubbeli bir açık türbe de inşa edilmiş. Türbe içerisinde Mahmut Çelebiye ait mezar taşı yakın zamanda yok olmuştur. Caminin kapısındaki 1541 tarihli manzum kitabe, caminin banisi Mahmud Çelebi’ye aittir.Öteki camilerden farklı olarak Defterdar Camii'nin aleminde hokka ve divit de bulunmaktadır. 1997 yılındaki bir fırtına sırasında düşüp kırılan hokka ve divitin yerine 30 Mayıs 2007 tarihinde yenisi konulmuştur. Hat sanatıyla ilgilenip bu yolda devir açan Şeyh Hamdullah’dan altı cins yazıyı meşk eden Defterdar Mahmud Çelebi’nin hat sanatına olan sevgisinden dolayı bu hokka ve diviti minaredeki çift hilalinin üzerine koydurttuğu çeşitli kaynaklarda yer alır.

Defterdan Mahmut Efendi Camii, Eyüp Nişanca'da bulunuyor. Eyüpsultan'da bulunan Feshane'nin hemen karşısında yer alan cami ile Eyüpsultan Cami arası yürüyerek yaklaşık 10-12 dakikadır.