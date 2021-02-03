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Sağlık Defne yaprağı faydaları nelerdir? Defne yaprağının mucizevi faydaları
Sağlık

Defne yaprağı faydaları nelerdir? Defne yaprağının mucizevi faydaları

Defne yaprağını içebilir, yemeklerinize koyabilirsiniz. Fakat defne yaprağını yakarak da faydalanabilirsiniz. Peki defne yaprağı nasıl yakılır? Defne yaprağı faydaları nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-03 11:52:00 -
Defne yaprağı faydaları nelerdir? Defne yaprağının mucizevi faydaları

Defne yaprağı, zengin içeriği sebebiyle sağlık açısından oldukça faydalıdır. Defne yaprağı faydalarından yararlanmak için çayı içilebilir, yemeklere katılabilir ve yakılabilir. Defne yaprağı yakmanın da birçok faydası gözlemlenmiş. İşte yakılmış defne yaprağı faydaları:

- Baş ağrısını dindirir.

- Anksiyete bozukluğuna iyi gelir.

- Nefes yollarını temizleyerek solunumunuzu rahatlatır.

- Diyabet hastaları için kötü kolestrolü düşürerek iyi gelir.

- Kalbin daha iyi çalışmasını sağlar.

- Ekrem ve diş ağrılarına iyi gelir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Uykusuzluğu giderir.

- Böbrek taşını düşürmede kolaylık sağlar.

Defne yaprağı nasıl yakılır?

Kurutulmuş defne yaprağını ateşe dayanaklı bir kaba koyun ve ateşe verin. Tütsü şeklinde dumanı çıkacak ve kokusu yayılacak. Kokuyu solumaya çalışın fakat dumanla temas etmeyin.

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