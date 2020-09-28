Defne Samyeli’nin kızı olay oldu! Yeni Osmanlı filmi geliyor
23 Ekim'de vizyona girecek olan Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale Hacıbey' filminde eski spiker Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu erkek kılığına girerek kadroda yer aldı. Deren Talu bu kılığıyla sosyal medyada olay oldu.
ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ve TRT’de yayılanacak Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinden sonra bir Osmanlı filmi gündeme geldi.
23 Ekim'de vizyona girecek olan Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı 'Son Kale Hacıbey' filmi şimdiden konuşulmaya başlandı.
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, ilk sinema filminde erkek kılığına girdi. Deren Talu 18'inci yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın kızı 'Fatma'yı oynayacak.
Ağır savaş kostümleri giyen ve çekimler için kilometrelerce yol yürüyen Talu’nun hali sosyal medyada tartışıldı.
Deren Talu, kısa zaman önce 'photoshop'lu fotoğraflar yaparak sosyal medyanın ve basının diline düşmüştü.
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