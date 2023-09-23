Defne sabununun saça faydaları: Tedavi yöntemini sizinle paylaşmak istiyoruz! Unutmayalım sağlık elimizde

Doğal sabunlar kategorisinin neredeyse başında gelen Defne sabunu içeriğinde kesinlikle kimyasal bileşen içermez. Bu sabunun aslında halk arasında adı hatay defne sabunu olarak bilinir. Defne yağı sabunu defne ağaçlarının yaprakları ile elde edilerek zeytinyağı ile yapılır.

Defne sabununun içeriği sızma zeytinyağı ve defne yağı karışımından oluşur. Zeytinyağlı defne sabununun mikropları öldürücü özelliği olduğu gibi bilinen diğer bir faydası ise mantar, egzama gibi rahatsızlıkların üstesinden gelerek bu hastalıkların oluşmasına karşıda kalkan görevi görüyor. Ayrıca ciltte ki gözenekleri açar ve parlaklık vererek cilde saf bir yumuşaklık veriyor.

Defne sabununun saça faydalarına geçmeden önce belirtmek isteriz ki her saç tipine aynı etkiyi gösterdiği maalesef söylenmiyor. Kuru cilde sahipseniz bu sabunun kullanımından sonra mutlaka nemlendirici ile cildinizi desteklemeniz gerekmektedir. Defne sabunu kullananların genellikle yorumları olumlu yönde ancak kesinlikle çözüm olacağı söylenemez.

Defne Sabununun Saça Faydaları

Saç dökülmesine karşı etkilidir.

Saçtaki kepeklenmeyi önler.

Saçları yumuşatarak dolgun bir görünüm verir.

Saç diplerinde oluşan yara veya tahriplere karşı oldukça etkilidir.

Saç tellerine doğal parlaklık verir.

Saç yağlanmasını engeller ve saçın dökülmesini durdurur.