Defne dalından yakıt üreten kadın girişimci yurt dışına satış yapıyor

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştüren kadın girişimci, elde ettiği ürünü yurt içi ve dışına pazarlıyor.

İlçede, ailesinin işlettiği defne yaprağı kurutma tesisinde çalışan bir çocuk annesi Ayşegül Abacı, iş yerinde 2016'da çıkan ve 6 gün söndürülemeyen yangında, defne dallarının alevlerden uzun süre kurtulamadığını fark etti.

Defne dalının yanıcı özelliğinden faydalanmak isteyen Abacı, daha sonra ağaç kırıntılarından yapılan pelet türü yakıtı araştırdı.

Abacı, işletmelerinde her gün tonlarca çıkan atık durumundaki defne dallarını pelet cinsi yakıta dönüştürmeye karar verdi.

Yaklaşık 4 yıl önce kurduğu işletmesinde, parçaladığı dalları sıcak presle pelete dönüştüren Abacı, elde ettiği ürünü Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına pazarlamaya başladı.

- "Kazandığım ödül, pazar sıkıntısını aşmamda yardımcı oldu" -

Abacı, AA muhabirine, defne yaprağı kurutma tesisinden atık malzeme olarak çıkan dalların zamanında kendileri için büyük bir yük olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar dalları verecek yer dahi bulamadıklarını anlatan Abacı, şöyle konuştu:

"Burada 2016 yılında bir yangın çıktı. Alevler 6 gün boyunca söndürülemedi. Bu sırada ben defne dalının yanıcı özelliğini fark ettim. Bu sırada pelet türü yakıtı öğrendik. İlk başlarda numune olarak ürettiğimiz defne peletini analiz için gönderdik. Defne peletinin diğer pelet yakıtlara göre daha yüksek ısı kalorisi olduğunu ve daha hafif olduğunu anladık. Bunun üzerine seri üretime başladık. Üretimden sonra bir süre pazar sıkıntısı yaşadık çünkü insanlar böyle bir yakıttan habersizdi. Sonra Kadın Girişimciler Derneğinin seçtiği Türkiye'de yılın 15 girişimci kadını arasına girdim. Bundan sonra ürünü tanıtmaya başladık."

Abacı, yaptıkları pelette hiçbir kimyasal kullanmadıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar defnenin yağı ve yaprağından faydalanılıyordu. Dalları ise büyük bir atık oluşturuyordu ve ne yapılacağı bilinemiyordu. Bu iş sayesinde hem kendi atıklarımızı hem de çevre il ve ilçelerdeki defne atıklarını toplayıp yakıta dönüştürüyoruz. Çevreyi atıklardan korumuş oluyoruz. Şu an Türkiye'nin çeşitli illerine ürün gönderiyoruz. İlk olarak da geçen ay Finlandiya'ya yakıtımızı gönderdik." ifadesini kullandı.

- "Zehirleme riski olmayan bir yakıt"

Aylık yaklaşık 100 ton üretim yaptıklarını aktaran Abacı şunları kaydetti:

"Kapasitemizi aylık 600 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili makineleri sipariş verdik. Bir kısmı da geldi. Bu şekilde var olan pazara cevap vermiş olacağız. Hedefimiz öncelikle pelet deyince akla gelen bir marka olmak istiyoruz. Tüm Türkiye'ye adımızı duyurmak istiyoruz. Ülkemizde çok sayıda termik santral ve endüstri alanında faaliyet yapan fabrika var. Bunların da bu yakıtı kullanmasını sağlamak istiyoruz çünkü bu yakıt tamamen doğa dostu. Çevreyi kirletmeyen, kül oranı yüzde 1 olan ve zehirleme riski olmayan bir yakıt. Doğayı kirletmeden ihtiyaçları olan enerjiyi bu yakıtla alabilirler."

Kadınların yapamayacağı bir iş olmadığını belirten Abacı, küçük bir ilçede ürettiği yakıtın yurt içi ve dışına satılmasının kendisine moral verdiğini sözlerine ekledi.