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Yerel Definecilerin üzerinden 107 sikke çıktı
Yerel

Definecilerin üzerinden 107 sikke çıktı

Eskişehir’in İnönü ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şahıs 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal detektörüyle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:59:00 -
Definecilerin üzerinden 107 sikke çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarih eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 şahsın aracı Kütahya karayolu Kümbet mevkiinde durduruldu.

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, toplam 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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