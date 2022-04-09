Defalarca tövbe etti ama…Mehmet Ali Erbil'in esprisi mide bulandırdı

Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, hastalanmasının ardından ise defalarca tövbe eden Mehmet Ali Erbil'in Ukraynalılar ile ilgili yaptığı espri mide bulandırdı. Erbil, gazetecilerin kendisine Seda Sayan’ın 7 Mayıs’ta Prag’ta 7. evliliğini yapacağını söyleyip “Siz bir aha evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltmesi üzerine “Ben yaparsam bir daha nikah Ukrayna’da yaparım” şeklinde cevap verdi.