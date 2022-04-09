Defalarca tövbe etti ama…Mehmet Ali Erbil'in esprisi mide bulandırdı
Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, hastalanmasının ardından ise defalarca tövbe eden Mehmet Ali Erbil'in Ukraynalılar ile ilgili yaptığı espri mide bulandırdı. Erbil, gazetecilerin kendisine Seda Sayan’ın 7 Mayıs’ta Prag’ta 7. evliliğini yapacağını söyleyip “Siz bir aha evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yöneltmesi üzerine “Ben yaparsam bir daha nikah Ukrayna’da yaparım” şeklinde cevap verdi.
Yıllar boyunca Türk toplumunun ahlaki yapısını dinamitleyen yayınlar yapan, ancak geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erbil, Seda Sayan’ın 7 Mayıs’ta Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’ta 7. evliliğini yapacağını duymasının ardından yaptığı Ukrayna esprisi büyük tepki çekti.
Erbil, gazetecilerin kendisine “Siz peki bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Ben yaparsam bir daha nikah Ukrayna’da yaparım” şeklinde yanıt verdi. Erbil’in sözleri sosyal medyada tepki çekti.