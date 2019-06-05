0553 313 94 23

DeFacto’dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon

Okul döneminin en heyecanlı gecesi mezuniyet balolarına sayılı günler kala şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto özel bir koleksiyon hazırladı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:36
DeFacto’dan mezun olacak hanımefendilere özel koleksiyon

Okul döneminin en heyecanlı gecesi mezuniyet balolarına sayılı günler kala şıklığı ile göz kamaştırmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto özel bir koleksiyon hazırladı.



Lise ve üniversite hayatının en önemli gecesi mezuniyet balosunda zarifliğiyle unutulmaz olmak isteyen genç hanımefendiler için DeFacto yeni bir koleksiyon hazırladı. Yapılan bilgilendirmede; hazırlanan koleksiyonda, degaje yakalar ve tek kollu volanlı elbiseler, mercan ve sadeliğin rengi tozpembe ve siyah elbiseler favoriler arasında yer alıyor.


Ayrıca; romantik küçük hanımefendiler için çiçek desenleri, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için dantel detaylı tasarımlar dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    1. AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    2. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    3. Güneş altında bekleyen yaralıların..
    4. İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da..
    5. Afyonkarahisar’da mesire alanında ot..
    6. Efeler Belediyesi Atatürk büstünü..
    7. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden..
    8. MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma..
    9. Türk Telekom çalışanlarından çevreci..
    10. Üniversite ve gıda ihracatçıları..
    11. O ilimizde 'sarıkız' paniği
    12. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    13. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    14. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    15. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    16. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    17. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    18. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    19. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    20. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    21. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    22. Kargı Adliyesinde görev değişikliği
    23. Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0..
    24. (Özel haber) Erol Bulut:..
    25. Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı!
    26. FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde..
    27. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
    28. Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400..
    29. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken,..
    30. Pamukkale’ye bayramda turist akını
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor