  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diplomatik başarı! Saldırıya hazırlanan ABD'ye Türkiye freni Sır gibi saklanan sır: İlk kez oluyor... Güneş'i geride bıraktı! İsrail alçaklıkta çıtayı yukarı çıkardı! Ateşkes ihlaline siyonist övgü Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor Kaliforniya Valisi'nden Trump uyarısı: 'Eğer sesimizi çıkarmazsak..' Bazı ürünler gelecekte su yetersizliği yüzünden verimi yüzde 40'a kadar düşürebilir!
Kadın - Aile
15
Yeniakit Publisher
Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor
Selma Savcı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivinin faydalarını duyunca aslında daha önce neden bunu ısrarla soframıza koymadık diye çok ama çok hayıflanacaksınız...

#1
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi baştan aşağı şifalı bir meyve. Kivide bol miktarda aminoasit vardır.

#2
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi yüze sürüldüğünde hücre hasarını engeller. Gençlik ışıltısı katar. Peki kivi faydaları neler?

#3
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi, potasyum, karbonhidrat, sodyum, kalsiyum, demir mineralleriyle, A vitamini, C vitamini, D vitamini, B12 vitamini ve B6 vitaminlerinden oluşan hem cilt hem de saç için çok faydalı bir meyvedir.

#4
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi, en iyi E vitamini kaynaklarından...

#5
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi, E vitamininin kırışıkları azaltabilen vitaminlerden olduğunu bildiriyor.

#6
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi, yüksek miktarda C vitamini içeriği ile vücudun kolajen üretimini artırır. Kolajen üretimi cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olan yaşlılık belirtileriyle savaşır.

#7
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Ayrıca, kivi C vitamini özleri sayesinde cildi sıkılaştırıp gençleştirmekle kalmaz, hasarlı hücreleri de onarır. Kivi aynı miktar portakaldan daha fazla C vitamini içerir.

#8
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

C vitamininin ciltte bir diğer vazifesi de cildin kurumasını önlemek ve serbest radikallerin vereceği hasardan cildi korumaktır.

#9
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Zamanı geri almak mümkün değildir, fakat yaşlanmayı geciktirmek imkan dahilindedir. Kivi, antioksidan açısından zengin yapısıyla yaşlanmayı geciktiren meyveler arasında yer alır. Antioksidanların görevlerinden biri de vücuttaki serbest radikalleri etkisiz hale getirip, cildin elastikiyetini, sıkılığını ve dokusunu korumaktır.

#10
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivide bol miktarda amino asit bulunur, kivi bu özelliği ile cildi, güneşin zararlı ışınlarından, güneşin vereceği hasardan korur.

#11
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz.

#12
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

Kivi, doğal anti-inflamatuar yani iltihap önleyicilerdendir. Gözenekleri temizleyip, sivilcelerle mücadele eder. Sivilceden kurtulmak için kivi maskesi uygulayabilirsiniz. Kivi, lif ve antioksidan açısından zengin yapısıyla doğal laksatiflerden yani müshil etkisi gösteren yiyeceklerdendir. Düzenli kivi tüketimi bedenden toksinleri temizleyip, sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar.

#13
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

E vitamini deyince saçları es geçmek olmaz. Kivi, özellikle kabuğu kullanıldığında saç uzamasına ve onarmasına destekleyici bir meyvedir.

#14
Foto - Kivi deyip geçmeyin! Maske yaparak uygulanabilir: Lekeleri siliyor, Hücreleri onarıyor

İster tüketerek ister maske yaparak uygulanabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu
Gıda

Lüksün adresine kötü karne: Hijyen notu dibe vurdu

İki Michelin yıldızlı Ynyshir restoranı, lüks fiyatlarına rağmen hijyen denetiminden yalnızca bir puan alırken, şef Gareth Ward sonuçları “S..
Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba
Gündem

Gazze Barış Kurulu belli oldu! 'Türkiye' detayı bomba

ABD, Gazze Barış Kurulu'nda yer alacak üyeleri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye'yi kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ..
Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme
Gündem

Başkan Erdoğan ile MÜSİAD arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23