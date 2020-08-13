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Yerel

Dedesinin traktörü minik çocuğun sonunu getirdi

Kars'ta 4 yaşındaki minik çocuk, dedesinin kullanmakta olduğu traktörden düşüp aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:34:00 -
Dedesinin traktörü minik çocuğun sonunu getirdi

Kars'ın Digor ilçesinde traktörün altında kalan 4 yaşındaki minik çocuk yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Bacalı köyü yaylasında meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Gürcan Rüzgar Efe A., dedesinin idaresindeki traktörden düştü. Minik çocuk, düştükten sonra seyir halinde giden traktörün altında kaldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Kaza sonucu ağır yaralanan minik çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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