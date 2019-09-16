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Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.


Kaza, bugün sabah saatlerinde Üzümlü ilçesine bağlı Saztepe Köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Metin K., otomobille geri geri manevra yaptığı sırada 3 yaşındaki torununu fark etmeyerek ezdi.


Otomobilin altında kalan Kian K., ağır yaralandı. Ailesiyle birlikte Almanya’dan Erzincan’a tatil için geldikleri öğrenilen Kian K., ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:40
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