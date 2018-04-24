Dedelerini yenmiştik... Torunları hezimeti görmeye geldi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenleniyor. Etkinliğe İngiltere, Avustralya, Fransa, Bangladeş, Kanada, Almanya, Hindistan, İrlanda ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkeden insan katıldı.

HÜSEYİN YAYMAN KONUŞMA YAPTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çanakkale müdafaasının muharebelere dahil olan milletler nezdinde müstesna bir yer edindiğini belirtti.

Bu müdafaanın, yoğun ateş yağmuru altında çelikleşen bedenleriyle vatan toprağına geçit vermeyen neferlerin ortaya koyduğu değerleri ve manevi anılarını bugün hala taşıması açısından çok önemli olduğunu anlatan Yayman, şöyle konuştu:

"Çanakkale savunması, bir hayat savunması olduğu kadar aynı zamanda da namus ve fazilet için can veren bir gençlik savunmasıdır. O nedenle 1915 sonrası yetişmiş bütün kuşakların bu manevi hazineye gönülden sahip çıkması ve geleceğe emanet bırakması gerekmektedir. Dünya harp tarihinde savaşların sonuçlarını tayin eden birçok koşul vardır. Bu koşullar içerisinde olmazsa olmaz olanlar komutan, asker, silah gücü ve savaşan tarafların davalarına olan inançlarıdır. Çanakkale savunmasına bakıldığında görülecektir ki bu koşullar bir araya gelmiş ve bu eşsiz zafer bu sayede ortaya çıkmıştır.''

YAYMAN: ALELADE BİR TAARRUZ DEĞİL

Yayman, Kurtuluş Savaşı başlatıldığında komuta kadrosunun en güçlü referansının, Anafartalar'da, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Seddülbahir'de oluşturulan etkisi güçlü zaferler olduğunu vurgulayarak, "Sadece bu husus bile Çanakkale 1915 kazanımlarının çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya yetmektedir. Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı arasında inkar edilemez bir bağ yaratılmıştır. Bu zaferi yaratan müstesna derecede kabiliyetli ve cesur olan yönetici kadro, komuta ettiği askerin yüce ruh halini tetikleyerek, besleyerek ve sürekli ayakta tutarak nihai kurtuluşa kadar yaşatmayı başarmıştır. Mustafa Kemal'in de sözleriyle ifade ettiği gibi 'Çanakkale öyle alelade bir taarruz değil, herkesin muvaffak olmak veya ölmek arzusuyla harekete teşne olduğu bir taarruz' olarak tarihimize geçmiştir. Ne var ki bu savunmayı ortaya koyanlar birbirlerinden aldıkları ruh kuvvetiyle mutlak zaferi yaratmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale muharebelerinin, milletçe fedakarlığın, kendisine yöneltilen yıkıcı güçlerin kırılmasının, ulus olmanın gücünü ortaya koyduğunu anlatan Yayman, şunları söyledi:

''103 yıl sonra bugün, zaferin tecelligahı olan Gelibolu Tarihi Alanı'nda, aziz şühedamız için yapacağımız anmanın onların aziz ruhlarını yad etmesini temenni ediyoruz. Bugün vatan olabilme bilincine değerli bir katkı sunan Çanakkale müdafaası, çok büyük bir askeri zafer olmanın yanında, milli bir devlet olma yolunda önemli bir kazanım olarak da karşımızda durmaktadır. 8,5 ay süren Çanakkale Kara Muharebeleri, her Osmanlı neferine büyük milletler arasında 'Ben de varım' demek salahiyetini vermiştir. Dönemin basın manşetlerinde de vurgulandığı üzere şeci, cesur, metin, korku nedir bilmez Osmanlı askeri tüm cihana karşı kurtuluşa olan inancını kanıtlamıştır. Harp tarihinde örneğine az rastlanır bir şekilde çok dar ve yakın mevzilerde, daracık bir alanda çarpışarak milleti için yüce bir gurur kaynağı olmayı başarmıştır.''

''Şan ve şeref örnekleriyle örülü Çanakkale Zaferi'ne dair, vicdanlarımızda sonsuza kadar yaşayacak bir ibret vesikası olarak hak ettiği değeri vermek millet olarak hepimizin vazifesidir." ifadesini kullanan Yayman, "Çanakkale kahramanlığı yalnızca İstanbul'u ve bağımsızlığımızı kurtarmakla kalmamış, ulusumuzun medeniyette önemli bir etken olabilmesi için gereken yiğitlik ruhunu da yeniden uyandırmıştır. İlahi bir diriliş ve cesaret ile varoluş mücadelesini yaratan destansı zaferin tarihi kahramanları, makamlarınız cennet, yaşayan ruhlarınız şad olsun.'' değerlendirmesini yaptı.

ETKİNLİĞE BİRÇOK KİŞİ KATILDI

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan, Fransa Savunma Ataşesi Colonel Valery Sens ve Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton da katıldı.

Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybedenler için dua edilen törende, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Sir Alan Duncan İncil'den bölümler okudu.

SOLOTÜRK'TEN NEFES KESEN GÖSTERİ

Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Hava Kuvvetleri Komutanlığının ekibi SOLOTÜRK'ün, Çanakkale Boğazı semalarındaki gösterisi, yerli ve yabancı izleyicilerden büyük ilgi gördü.

KAHRAMAN MEHMETÇİK DESTAN YAZDI

Dünyanın en güçlü devletlerini boğazın serin sularına gömen kahraman Mehmetçik, adını tarihe altın harflerle yazdı. Söz konusu vatan olunca canlarını hiçe sayan Türk askeri, bu özelliğiyle düşmanlarının dahi saygısını kazandı.

TARİHE DAMGA VURAN BİR ZAFER

Yaklaşık bir asır önce dünyanın en güçlü ordularını Çanakkale’de bozguna uğratan Türk askeri, cesareti, kahramanlığı ve fedakarlığıyla "Çanakkale geçilmez" sözünü dünya tarihine yazdırdı.

Yıl 1915… I. Dünya Savaşı'nın en çetin dönemi yaşanıyordu… İşgal güçlerinin şubat ayından itibaren boğazları ele geçirmek için yaptığı saldırı mart ayında Çanakkale'de şiddetlendi. Ancak 18 Mart günü Türk askeri, var gücüyle direndiği, kudreti ve vatan sevgisiyle karşı koyduğu işgalcileri püskürttü. O gün denizde bozguna uğrayan düşman kuvvetleri, bu kez Çanakkale'ye karadan girmek istedi.

Anafartalar ve Conkbayarı zaferleriyle düşman kuvvetleri geri püskürtüldü ve "Çanakkale geçilmez'" sözü tüm dünyaya kanıtlandı.

NUSRET MAYIN GEMİSİ BOĞAZ'DA GEÇİT VERMEDİ

7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret Mayın Gemisi, demir aldı. Düşman gemileri projektörlerle denizi tarıyordu. Nusret Mayın Gemisi ışıklarını söndürüp ilerlemeye başladı. Akyarlar'a sessiz bir şekilde mayınlarını bıraktı. 10 gün sonra saldırıya geçen müttefik donanmasından 3 büyük gemi, mayınlara çarparak Boğaz'ın serin sularına gömüldü. Bu olay savaşın gidişatını değiştirdi.

SEYİT ONBAŞININ KAHRAMANLIĞI

Çanakkale Deniz Savaşı'nın en kritik anlarından birinde Queen Elizabeth Zırhlısı'ndan atılan top mermisi Boğaz'dan geçen düşman savaş gemilerini vurmak için bekleyen Mecidiye Tabyası'na isabet etti. Tabyadan geriye iki er ve komutanı kalır. Bu erlerden biri olan Seyit Ali Çabuk, 276 kiloluk mermiyi tek başına sırtlayıp bataryaya yerleştirir. Ancak ilk denemesinde İngiliz zırhlısı Ocean'ı vurmayı başaramaz. İkinci seferde de başarılı olamaz. Son denemesinde diğer erin de yardımıyla mermiyi bataryaya yerleştirir ve Ocean'ı dümen sisteminden vurur. İngiliz zırhlısı sürüklenir ve Nusret Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlara çarparak batar.

TARİHİN EN KANLI SAVAŞI

Tarihin en büyük ve en kanlı savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale'de her iki taraf toplamda 500 binden fazla kayıp verdi.