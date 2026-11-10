Dedelerin kavgası cinayetle bitti! 73 yaşındaki adam, 60 yaşındaki arkadaşını sırtından bıçaklayıp öldürdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'te tartıştığı 73 yaşındaki arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanan 60 yaşındaki Mehmet Recep Hilaloğlu hayatını kaybetti. 73 yaşında arkadaş katili olan adam gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Recep Hilaloğlu (60) ile Ö.F.M. (73) isimli şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışması kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında Ö.F.M. tarafından sırtından bıçaklanan Mehmet Recep Hilaloğlu ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hilaloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Katil zanlısı 73 yaşındaki şahsın gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.