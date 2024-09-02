Dede ve toruna devlet sahip çıktı

İstanbul Valisi Davut Gül, görüntüleri sosyal medyaya düşen minik Yiğit Can'ın tüm ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanacağını açıkladı. Annesi ve babası olmayan Yiğit Can'a devlet desteğiyle sağlık ve bakım hizmetleri başta olmak üzere tüm giderleri devlet güvencesiyle korunacak.

DEVLET KUCAK AÇTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Yiğit ile bir telefon konuşması gerçekleştirerek aileyi yalnız bırakmayacaklarını belirtti. Bakan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini bildirdi. Sosyal medyadaki videoyu gördüğünde duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine çok teşekkür etti. Dede ve torunun sosyal medyadaki görüntüleri için ise onlarca yorum yapıldı.