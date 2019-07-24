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Dede Korkut anısına ’Çinimaçin Çini’ Sergisi açıldı

2015 yılından bu yana birçok etkinliğe kapı aralayan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesinde 25.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:57
Dede Korkut anısına ’Çinimaçin Çini’ Sergisi açıldı

2015 yılından bu yana birçok etkinliğe kapı aralayan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesinde 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri kapsamında“Çinimaçin Çini” sergisi açıldı.


Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburt’un eşsiz çinilerini gündeme taşımayı amaçlayan serginin, gelecekte Çini ve Bayburt taşı buluşmasını sağlayacak yeni projelere, mimari uygulamalara ilham olması açısından önemli olduğunu kaydetti.


Yavuz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:


“Anadolumuzun geleneksel dokusunu ve yaşamını yerel bir duruş ile gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladık. Türk-İslam medeniyetinin Anadolu topraklarında filizlenmesini sağlayan en önemli kültür kodlarımızdan biri kuşkusuz Dede Korkut masallarıdır. Bayburt Valiliği ve belediyemizin geleneksel olarak kutladığı Dede Korkut şenliklerimizin bir parçası olarak planladığımız, Çinimaçin-Çini sergimiz ile Selçuklu ve Osmanlı motifleri ile İznik Vakfınca üretilen 210 adet özel Çiniyi, Bayburt taşı ile buluşturduk. Dünyada Çinili Kale olarak bilinen Bayburt Kalemizin, önemli Selçuklu eserlerinden Ulu Camimizin, Kırk Çeşmelerin, Bedesten’in, eşsiz çinilerini gündeme taşımayı amaçlayan sergimiz, gelecekte Çini ve Bayburt taşı buluşmasını sağlayacak yeni projelere, mimari uygulamalara ilham olması, kadim şehrimiz Bayburt için, güzel bir atmosfer oluşturacaktır.


Gül medeniyetinin evlatlarıyız, ecdadımızın gül medeniyetine olan büyük katkılarını, gelecek kuşaklarımıza aktarmak ve ecdadın güzelliklerini yaşatmak zorundayız. Değişmemesi gerekeni koruyabilir isek, değişmesi gereken herşeyi kırmadan ve dökmeden yönetebiliriz. Bu küçük müze ve kültür durağının, doğup büyüdüğüm köyüme, memleketime küçük bir katkı olması, gelecek kuşaklara ailem ve destek olan dostlarım ile birlikte hoş bir seda bırakması, en büyük dileğimdir.”


Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise yaptığı konuşmada iş adamı Kenan Yavuz’a kente kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti Çinimaçin Çini sergisinin Bayburt’un geçmişi ile önemli bir bağa vurgu yaptığını bildiren Pekmezci, geçmişi gelecek kuşaklara tanıtan Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesinin Bayburt için önemli bir misyonu yüklendiğini ve bunu başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.


Şırnak Valiliğine atanan Vali Hamza Pehlivan da yaptığı konuşmada Bayburt’tan güzel duygularla ayrıldığını ve Bayburt’ta kaldığı süre boyunca Kenan Yavuz Kültür Evi ve Etnografya Müzesi’nin tüm etkinliklerine büyük bir mutlulukla katıldığını, tüm etkinliklerin Bayburt’un tarihi kültürel dokusuna uygun mesajlar içerdiğini kaydetti. Vali Pehlivan, Çinimaçin Çini sergisinin yakın zamanda tamamlanacak olan Bayburt Kalesi çini çalışmasına da örnek teşkil edeceğini belirtti.


Kurdela kesiminin ardından iş adamı Kenan Yavuz davetlilere sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Osmanlı mimarisinin özel bir örneği, Bosna Hersek’in simgelerinden olan Tarihi Mostar Köprüsünü yeniden inşasını gerçekleştirmesiyle bilinen taş ustası Ömer Kırmızı’nın çalışmalarıyla hazırlanan sergi yaz sezonu boyunca gezilebilecek.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:57
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