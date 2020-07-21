DEDAŞ, çiftçinin parasına el koyuyor
Günlerdir Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere Güneydoğu illerinde yaşanan elektrik sorunu ve elektrik dağıtım şirketi DEDAŞ’a yüksek fatura yazdığı iddiasıyla tepkisi gösteren vatandaşlar, konuya acil çözüm bekliyor. Vatandaşların geneli DEDAŞ’ın kamulaştırılmasını isterken konuya ilişkin Akit’e konuşan Karacadağ Kejan Pirinci Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kıran, “Bölgedeki olaylar daha da tırmanmadan bu konuya bir çözüm bulmak şart.
Hasan Eğrigöz Ankara
Olmayan kuyunun, hayali faturasıyla insanlara borç çıkarıyorlar. Bunun devlet eliyle düzeltilmesi lazım. Bölge halkı vatanseverdir. Devletine karşı gelmez. Bunun çözümü de var. Kamulaştırmak en doğru çözüm olur. Çiftçi o zaman karşısında muhatap görecektir. Şu anda çiftçinin parasına el koyuluyor, elektrikleri kesiliyor. Pamuk su ister, sulayacak elektrik yok. Ama bol bol fatura var. Çiftçinin şu anda tek isteği üretime devam etmek. Devlete karşı en ufak tepki yok. Tamamıyla DEDAŞ karşıtlığı eylemler var” ifadelerini kullandı.