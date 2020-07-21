DEDAŞ, çiftçinin parasına el koyuyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Olmayan kuyunun, hayali faturasıyla insanlara borç çıkarıyorlar. Bunun devlet eliyle düzeltilmesi lazım. Bölge halkı vatanseverdir. Devletine karşı gelmez. Bunun çözümü de var. Kamulaştırmak en doğru çözüm olur. Çiftçi o zaman karşısında muhatap görecektir. Şu anda çiftçinin parasına el koyuluyor, elektrikleri kesiliyor. Pamuk su ister, sulayacak elektrik yok. Ama bol bol fatura var. Çiftçinin şu anda tek isteği üretime devam etmek. Devlete karşı en ufak tepki yok. Tamamıyla DEDAŞ karşıtlığı eylemler var” ifadelerini kullandı.