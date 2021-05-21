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Gündem DEAŞ'tan gözaltına alınmışlardı: Sınır dışı edilecekler
Gündem

DEAŞ'tan gözaltına alınmışlardı: Sınır dışı edilecekler

Bolu’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 12:22:00 -
DEAŞ'tan gözaltına alınmışlardı: Sınır dışı edilecekler

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşadıkları ülkelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezinde Irak uyruklu A.R. ve M.A.S.H ile yabancı uyruklu U.A.’nın yaşadıkları evleri tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Ülke güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen 3 şüpheli gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Türkiye sınırları içinde suç kayıtları olmadığı belirlenen 3 şüphelinin ifadelerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi

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