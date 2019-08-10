0553 313 94 23

DEAŞ’lı terörist Adana’da yakalandı

Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
DEAŞ’lı terörist Adana’da yakalandı

Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından uzun namlulu silah eğitimi alıp burada 1 yıldan fazla terör örgütü adına olaylara katılan, babasını ve iki kardeşi örgüt saflarında savaşırken ölen terörist Adana’da yakalanıp tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ adına silahlı olaylara karıştıktan sonra Adana’ya gelen şahıslar olabileceği değerlendirerek Suriyelilerin yoğunlukta olduğu Kocavezir Mahallesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Kenan H. isimli Suriyeli şahsı şüphe üzerine gözaltına aldı. Polis zanlıyı emniyete getirerek sorguya aldı. Zanlı sorgulama sırasında kendisinin Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ’tan uzun namlulu silah eğitimi ve siyasi eğitim alıp 1 yıldan fazla bölgede "Ebu Cendel" kod adıyla savaştığını söylediği öğrenildi.


Ayrıca zanlının ifadesinde babasının ve iki kardeşinin DEAŞ adına Suriye’de savaşırken hayatını kaybettiği de öğrenildi.


İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı Adana 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayatürk’ün Kurban bayramı mesajı
    1. Kayatürk’ün Kurban bayramı mesajı
    2. Güney Kore gece sessiz sedasız iki..
    3. Taşdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
    4. Din Şurası yönetmeliği Resmi Gazete'de
    5. Mamak’ta yaz akşamları bir başka oluyor
    6. Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
    7. 3 gün uykusuz aradığı pullukları okul..
    8. 160’dan fazla kelebek türüne ev..
    9. Balya işçilerinin bunaltıcı sıcakta..
    10. FIFA Balıkesirspor’un transfer..
    11. Tekirdağ’da 118 litre kaçak içki..
    12. Yazın sıcağına serinletici ikram
    13. Bayramda uzun yola çıkacak..
    14. Pitbull besleyene 7 bin 802 lira ceza
    15. (Özel) ‘Değnekçilere’ para ödemek..
    16. Bayram öncesi trafik kontrolleri arttı
    17. Sağlık Bakanlığı, Kurban kesiminde..
    18. 10.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    19. Çarşı pazarda bayram yoğunluğu..
    20. Bazlama nasıl yapılır?
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü