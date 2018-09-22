DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde yakalandı! Ele geçirilen patlayıcıları büyükşehirlerde kullanacaklardı

Terör örgütü PKK’ya üst üste darbe vuran Mardin Emniyeti, örgütün bombalarını Türkiye'ye getiren DEAŞ’lı kuryeyi sağ yakaladı. Kamışlı'daki tünellerden Mardin Nusaybin’e bomba sevkiyatı yapan DEAŞ'lı kurye, oluşturulan özel bir ekip tarafından adım adım izlendi. Dikkat çekmemek için belli aralıklarla yasal yollardan Suriye’ye geçen DEAŞ'lı Muhammed El Celul’un, getirdiği patlayıcıyı Nusaybin Karatepe'deki akrabalarının yaşadığı evin bodrumuna gömdüğü tespit edildi.

SON SEVKİYATTA YAKALANDI

Patlayıcıların gizlendiği evi takibe alan ekipler, eve girip çıkan şahısların PKK'lı olduğunu belirledi. İstihbari çalışmalar sonrası son sevkiyatın yapılacağı gün operasyon için düğmeye basıldı. Nusaybin’e giren terörist, bombaları evin bodrumuna gömeceği esnada gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı. Evin bodrum katında yapılan kazı çalışmasında 1 kilogramı 100 kilogram C-4 patlayıcıya denk gelen 280 kilogram PETN patlayıcı maddesi ele geçirildi.

PKK-DEAŞ ORTAKLIĞI

DEAŞ'lı terörist ilk ifadesinde, “DEAŞ ilk kurulduğu zaman örgüte katıldım. Ailemi korumak için onları Türkiye’ye getirdim. Örgütün bomba sevkiyatlarını yapan kuryesi oldum. Emir üzerine PETN patlayıcıları Nusaybin’e getirdim” dedi. Bundan yola çıkan ekipler, patlayıcıların PKK ile bağlantısını çözmek için çalışma başlattı. Teslim olan PKK’lı teröristlerin DEAŞ’lı kuryelerden bahsetmesi şüpheleri daha arttırdı.

BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖNDERECEKLERMİŞ

Teröristlerin ifadelerinde, sabotaj eğitimi aldıklarını ve bomba sevkiyatlarını da DEAŞ’ın yaptığını söylemesi, DEAŞ-PKK ilişkisini ortaya çıkardı. PKK’lı teröristler ifadelerinde, sınırdan geçirilen bombaların öncelikle Karadeniz Bölgesine, ardından da batıdaki büyük şehirlere gönderilmek istendiğini itiraf etti. Emniyetin yaptığı kritik operasyon sayesinde PKK-DEAŞ ortaklığında düzenlenecek saldırıların önüne geçildi.

(YENİ ŞAFAK)