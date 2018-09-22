0553 313 94 23

DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde yakalandı! Ele geçirilen patlayıcıları büyükşehirlerde kullanacaklardı

Eli kanlı terör örgütü PKK için Kamışlı’dan Nusaybin’e 8 ayda 280 kg patlayıcı taşıyan DEAŞ’lı kurye, yaptığı son sevkiyatta suçüstü yakalandı. Ele geçirilen PETN’in 1 kg’sinin 100 kg C-4’e denk geldiği belirtildi. Söz konusu patlayıcının Karadeniz ve büyük şehirlere gönderilmek istendiği belirlendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:47
DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde yakalandı! Ele geçirilen patlayıcıları büyükşehirlerde kullanacaklardı

Terör örgütü PKK’ya üst üste darbe vuran Mardin Emniyeti, örgütün bombalarını Türkiye'ye getiren DEAŞ’lı kuryeyi sağ yakaladı. Kamışlı'daki tünellerden Mardin Nusaybin’e bomba sevkiyatı yapan DEAŞ'lı kurye, oluşturulan özel bir ekip tarafından adım adım izlendi. Dikkat çekmemek için belli aralıklarla yasal yollardan Suriye’ye geçen DEAŞ'lı Muhammed El Celul’un, getirdiği patlayıcıyı Nusaybin Karatepe'deki akrabalarının yaşadığı evin bodrumuna gömdüğü tespit edildi.

SON SEVKİYATTA YAKALANDI

Patlayıcıların gizlendiği evi takibe alan ekipler, eve girip çıkan şahısların PKK'lı olduğunu belirledi. İstihbari çalışmalar sonrası son sevkiyatın yapılacağı gün operasyon için düğmeye basıldı. Nusaybin’e giren terörist, bombaları evin bodrumuna gömeceği esnada gerçekleştirilen baskınla gözaltına alındı. Evin bodrum katında yapılan kazı çalışmasında 1 kilogramı 100 kilogram C-4 patlayıcıya denk gelen 280 kilogram PETN patlayıcı maddesi ele geçirildi.

PKK-DEAŞ ORTAKLIĞI

DEAŞ'lı terörist ilk ifadesinde, “DEAŞ ilk kurulduğu zaman örgüte katıldım. Ailemi korumak için onları Türkiye’ye getirdim. Örgütün bomba sevkiyatlarını yapan kuryesi oldum. Emir üzerine PETN patlayıcıları Nusaybin’e getirdim” dedi. Bundan yola çıkan ekipler, patlayıcıların PKK ile bağlantısını çözmek için çalışma başlattı. Teslim olan PKK’lı teröristlerin DEAŞ’lı kuryelerden bahsetmesi şüpheleri daha arttırdı.

BÜYÜK ŞEHİRLERE GÖNDERECEKLERMİŞ

Teröristlerin ifadelerinde, sabotaj eğitimi aldıklarını ve bomba sevkiyatlarını da DEAŞ’ın yaptığını söylemesi, DEAŞ-PKK ilişkisini ortaya çıkardı. PKK’lı teröristler ifadelerinde, sınırdan geçirilen bombaların öncelikle Karadeniz Bölgesine, ardından da batıdaki büyük şehirlere gönderilmek istendiğini itiraf etti. Emniyetin yaptığı kritik operasyon sayesinde PKK-DEAŞ ortaklığında düzenlenecek saldırıların önüne geçildi.

(YENİ ŞAFAK)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:47
  1. Mardin
  2. Nusaybin
  3. DEAŞ'lı kurye
  4. PKK'lı teröristler
  5. özel harekat operasyon
  6. Patlayıcı madde
  7. Teröristler enselendi
  8. Suçüstü yakalandılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı gezmeye gelen Arjantinli aile Müslüman oldu
    1. İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı..
    2. Süper Ligi bugünkü maçlar
    3. Çorum'da inanılmaz kaza! 13 aracı biçti
    4. Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda..
    5. Libya'daki çatışmalarda şimdiye kadar..
    6. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    7. İdlib Mutabakatı için ilk yorum Devlet..
    8. Jandarma Genel Komutanlığına operasyon!
    9. Dev metro projelerini bakanlık üstlendi
    10. Bugün ve yarın hava durumu nasıl?
    11. ÇAYKUR’dan rekor alım
    12. Eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
    13. DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde..
    14. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman..
    15. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    16. Fenerbahçe'den Cocu ve Ersun Yanal..
    17. Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!
    18. Turkcell Global Bilgi Bursa’da..
    19. Takla atan arabada sıkıştı! Görenler..
    20. ABD'deki Türk ve Müslümanlar..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!