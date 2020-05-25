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Dünya

DEAŞ'ın yeni elebaşı için BM'den ilk adım

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında aldığı kararları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 23:00:00 -
DEAŞ'ın yeni elebaşı için BM'den ilk adım

BMGK DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi, Irak vatandaşı olduğu belirtilen el-Mevla'yı, Konseyin 2368 sayılı kararı uyarınca "DEAŞ ve el-Kaide adına faaliyetler planlamak ve bu örgütlere finansman sağlamaktan" yaptırım listesine aldı.

Komite, DEAŞ'ın öldürülen eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen el-Mevla'nın "örgüt içinde Yezidilerin kaçırılması, katledilmesi ve insan ticaretinde de rol aldığı" bilgisini paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD, BMGK'nin DEAŞ'lı terörist el-Mevla'yı yaptırım listesine almasını memnuniyetle karşıladı. Bu, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisini sağlamak için uluslararası toplum tarafından atılan önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce el-Mevla'yı terör listesine eklediğini duyurmuştu.

 

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