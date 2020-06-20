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Aktüel

DEAŞ’in sözde istihbarat sorumlusu yakalandı

DEAŞ’ın sözde istihbarat sorumlusu Ebu Katade Ken Safra kodadlı M.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:59:30 -
DEAŞ’in sözde istihbarat sorumlusu yakalandı

DEAŞ’ın sözde istihbarat sorumlusu Ebu Katade Ken Safra kodadlı M.E.A. Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde istihbarat sorumlusu olarak faaliyet gösteren Ebu Katade Ken Safra kod isimli M.E.A. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Terör örgütü üyesi M.E.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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