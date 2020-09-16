DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusunun flaş belleğinden terör eylemlerinin görüntüsü çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan'ın üzerinde ele geçirilen flaş bellekte, örgütün gerçekleştirdiği eylemler ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin görüntü ve fotoğraflar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan Turan'ın üzerinde ele geçirilen ve Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla el konulan flaş bellekle ilgili, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü incelemesini tamamladı.

İncelemede, flaş bellekteki bazı videolarda, terör örgütü üyelerine silahlı eğitim verildiği, örgütün gerçekleştirdiği eylemler ile örgüt propagandası yapılan anlara ilişkin kayıt ve fotoğrafların yer aldığı görüldü.

"Ninova" isimli videoda, canlı bomba saldırılarının nasıl yapıldığına ve henüz yeri belirlenemeyen bir alana drone aracılığıyla gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin görüntüler bulundu.

"Yüzyıllardır-Terkedilmiş-Bir-Vacip" isimli videoda ise ABD'nin ölü ele geçirdiğini duyurduğu DEAŞ elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin camide verdiği vaaz ile örgütün eylemlerinden sonra teröristlerin sözde bayraklarıyla kutlama yaptığı anların yer aldığı tespit edildi.

Flaş bellekte ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın sözde marşlarının da bulunduğu belirlendi.

Turan'ın ifadesinde ise "Bu videoları yükleyip izlediğim doğrudur. Bu videoları izleme amacım, Suriye'de dökülen kanların 4 farklı terör örgütünce yapıldığını düşünüyorum." dediği öğrenildi.