DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu kıskıvrak enselendi
Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Diyarbakır sorumlusu 'Nihat Turan' isimli terörist, Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonlarda terör örgütü DEAŞ ağır kayıplar vermiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştı.
Eli kanlı örgütün Suriye’de tasfiye edilmesinde önemli bir rol üstlenen Türkiye, terör örgütüne karşı yurtiçinde de operasyonlar düzenliyor.
Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonlarda terör örgütünün üst düzey kadrolarından sözde bölge sorumlularına kadar çok sayıda terörist başı tek tek yakalanıyor.
Diyarbakır bölge sorumlusu yakalandı
Son olarak terör örgütü DEAŞ’ın sözde Diyarbakır bölge sorumlusu "Nihat Turan" isimli teröristbaşı, düzenlenen operasyon ile Kayapınar ilçesindeki bir çorbacıda enselendi. Teröristin sorgusunun devam ettiği bildirildi.