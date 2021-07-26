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Dünya DEAŞ'ı kullana kullana bitiremediler! Biden 'mücadele sürecek' diyor
Dünya

DEAŞ'ı kullana kullana bitiremediler! Biden 'mücadele sürecek' diyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Amerikan ordusunun Irak kuvvetlerine eğitim vermeyi ve DEAŞ'la mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 23:15:00 -
DEAŞ'ı kullana kullana bitiremediler! Biden 'mücadele sürecek' diyor

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yle bugün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulundu.

Biden, açıklamasında ABD'nin Irak'taki rolulünün, Irak kuvvetlerinin DEAŞ'la mücadelesini ilerletebilmesi yönünnde danışmanlık ve eğitim maksatlı olacağını kaydetti.

Washington'un Irak'taki 'savaş misyonunu' bu yıl sona erdireceğini bildiren ABD Başkanı, "Irak ile ortaklığı güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Toplantıda ABD tarafı, binlerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının kaydedildiği Irak'a Kovid-19 aşısı teslim etme niyetini dile getirdi.

Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuş, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

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